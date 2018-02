Videos: así roba celulares la banda de las "pirañas" en Constitución

Los llamaban los "roba celulares". Integraban una banda delictiva que operaba principalmente en el barrio porteño de Constitución y se aprovechaba de la distracción de los transeúntes para arrebatarles los celulares.

Luego de que algunos de sus integrantes quedaran registrados por las cámaras de seguridad de la Policía de la Ciudad, varios fueron detenidos.

Uno de ellos fue pescado in fraganti en pleno asalto, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, en el barrio porteño de Constitución. Y luego llegaron otro videos con sobrada evidencia sobre el accionar de esta banda de "pirañas".

Los hechos delictivos ocurrieron en las inmediaciones de la plaza, donde se concentra la estación de subte y varias paradas de colectivos. Las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) muestran las instancias de los ataques y son por demás elocuentes.

Cayeron detenidos.