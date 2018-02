Melina Fleiderman, sobre Débora Pérez Volpin: "Se fue demasiado joven"

La temprana e inesperada muerte de Débora Pérez Volpin, la periodista y legisladora porteña de 50 años de edad que falleció el martes pasado en medio de una endoscopía, sacudió a todos, pero muy en especial a su más cercano entorno familiar.

A raíz del drama que atraviesan, habló Melina Fleiderman, la periodosita que es la actual pareja de Marcelo Funes, ex esposo de Pérez Volpin.

"Débora era alguien muy especial, una persona muy querida, y se fue demasiado joven", dijo Fleiderman muy dolida.

"El papel de todos ahora es sostenernos", comentó la periodista, que prometió que va a "cuidar a y mimar" a Agustín y Luna, los dos hijos que Débora tuvo con Funes.

"Es un trance muy difícil pero sirvió el amor y la unidad de todo lo que construimos estos años", aseguró Fleiderman en el velatorio que se lleva a cabo en la Legislatura porteña.

"Le prometí que iba a cuidar a sus hijos , que los iba a acompañar y sostener", aseguró.

"La vida me fue preparando para esto: voy a ocupar el lugar que pueda", finalizó diciendo Melina Fleiderman.