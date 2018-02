Viral en redes: un falso Acuña apoyó a Moyano desde Miami

Your browser does not support the video element.



El video se hizo viral rápidamente. En él, un falso Carlos Acuña se mostraba en una playa de Miami y junto a una mujer decía el siguiente mensaje: "Queremos decir que el día 22 vamos a apoyar al compañero Moyano porque nos estamos muriendo de hambre todos los trabajadores".



Inmediatamente, algunos usuarios aseguraron: "Es Carlos Acuña, uno de los jefes de la CGT". Esta semana, el secretario general de los trabajadores de estaciones de servicio se mostró con una actitud muy combativa y hasta discutió con Héctor Daer, que no acompaña la convocatoria contra el Gobierno.

Finalmente, solo se trataba de un hombre con caracerísticas físicas muy similares a las del gremialista: "La única vez que pasé por Miami fue en 1993, cuando llevé a mis hijos a Disney. Yo iba a la laguna de Guernica o a pescar a Chascomús", reveló Acuña en declaraciones a Infobae.



En el marco de sus aclaraciones, también adjudicó la viralización del video a los dirigentes que se oponen a la protesta que realizarán el 21 contra el Gobierno debido a que cambiaron la fecha por juntarse con el aniversario de la tragedia de Once.