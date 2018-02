Llanto desconsolado de Martín Lousteau por la muerte de Pérez Volpin

El diputado nacional Martín Lousteau habló por primera vez en televisión tras la pérdida de su compañera en el partido Evolución, Débora Pérez Volpin.



Antes del cominezo de la entrevista, el ex embajador en Estados Unidos no logró contener la angustia y frente al periodista Marcelo Bonelli, también golpeado por la pérdida de su compañera durante más de diez años, rompió en llanto.



Luego de unos minutos, comenzó a recordarla: "Era una persona que todo lo que tocaba lo hacía mejor, desde despertar a la gente hasta poner moderación en momentos de mucha tensión".



"Ella estaba organizando su año, los proyectos y sus tareas como legisladora. Estaba entusiasmada con algo que quería desde hace mucho tiempo. Hizo un salto a una velocidad impresionante, con la calidad humana que ella tenía", sostuvo entre lágrimas.

Más adelante siguió: "Era una persona sincera, genuina, por eso todos sienten que la conocían, no importaba que pasara alrededor de ella, siempre estaba centrada y contribuía con lo positivo. Es difícil encontrar opiniones unánimes y todas buenas de una persona".

"Nadie entiende, nosotros apoyamos a su familia en todo lo que ellos determinen, queremos entender qué pasó", finalizó.



Esta semana, a través de su cuenta de Twitter, el funcionario lamentó la muerte de la legisladora porteña y aseguró: "Si el mundo está hecho de lo que cada uno pone, hoy es menos amable, menos íntegro, menos inteligente, menos generoso, menos libre, menos bello y se ríe menos. Te queremos y admiramos. Te vamos a extrañar mucho, Debora".