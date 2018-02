Video: el espectacular caño de Messi que fue aplaudido por hinchas rivales

El crack argentino ridiculizó a José Luis Gayá en la primera etapa. El jugador paró el balón con el botín derecho, junto a uno de los laterales. Y, apenas percibió que Gayá se le acercó, deslizó la pelota de zurda, en un movimiento veloz y dejar un caño para la posteridad.

Barcelona se clasificó finalista de la Copa del Rey de España, en la que se enfrentará a Sevilla, tras vencer como visitante a Valencia por 2 a 0. Los goles del equipo blaugrana, que en la ida en el Camp Nou se había impuesto por 1 a 0, fueron anotados por el brasileño Philippe Coutinho y el croata Iván Rakitic, ambos en la segunda etapa.