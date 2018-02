Sacco sobre Pérez Volpin: "Queremos saber la verdad"

El mardio de la fallecida periodista, Débora Pérez Volpin, habló en la puerta de la Legislatura donde se despiden sus restos y afirmó que "es un momento de mucho dolor y que buscan saber la verdad".

"No tenemos deseos de venganza, sólo queremos saber la verdad. Somos una familia unida."

"Yo fui su compañero en este último momento. Estaba enamorado de una mujer maravillosa, el país está conmocionado y les puedo asegurar que lo maravillosa que era es superlativo. Es nuestra fuerza para seguir adelante".

Entre lágrimas afirmó: "El cielo se equivocó, quiero agradecerles por el acompañamiento que hemos tenido".