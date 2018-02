La UOCRA toma distancia de Hugo Moyano: "Con la marcha no resolvemos nada"

El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, expuso sus diferencias con la movilización que Camioneros convocó para el próximo miércoles 21, con Hugo Moyano a la cabeza y el apoyo de las dos CTA y movimientos sociales. "Con la marcha no resolvemos nada si no abrimos un puente de diálogo", aseguró.

Martínez consideró que "una cosa es la estrategia sindical sobre cómo encarar la situación, y otra cosa son las acciones fácticas". "Nosotros apostamos al diálogo del sindicalismo en general", planteó el líder de la Unión Obrera de la Construcción. Y, si bien trazó un duro diagnóstico de la coyuntura económica, reconoció que en su sector "las cosas están funcionando bien".

"Hemos logrado un crecimiento importante y hemos recuperado más de la cantidad de puestos de trabajo que habíamos perdido", destacó. Optimista, precisó que en su gremio hoy hay registrados alrededor de 450 mil trabajadores, "un 25% más" que los que había en 2015, y arriesgó que la cifra podría llegar a 500 mil en los próximos dos años.

En declaraciones a Radio Con Vos, el sindicalista pronosticó que "el cronograma de inversiones que se viene en Argentina va a impactar fuertemente" en la actividad que conduce, y en ese marco insistió en un llamado al diálogo "institucional" que incluya además al sector empresario y al de la producción.

Más allá de esa postura, Martínez explicó que "la preocupación que hay en todo el sector sindical es que realmente la economía no está funcionando", sobre todo "por el nivel de inflación" ya que "los formadores de precios no están controlados".

"Las pautas que había establecido el Gobierno lamentablemente no se han dado. Esto no me pone contento para nada, no hay una especulación política ni sindical en ese sentido", dijo, y agregó: "Hay que tener una sintonía fina positiva pensando en la gente que la está pasando mal, que se está quedando sin trabajo".