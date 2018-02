La despedida de Débora Pérez Volpin: el cortejo de sus restos al cementerio de la Chacarita

Los restos de la legisladora y periodista Débora Pérez Volpin, fallecida el último 6 febrero, fueron trasladados esta tarde al cementerio de la Chacarita.

Luego del velatorio que se realizó desde la tarde del jueves en la Legislatura porteña, por donde pasaron unas cuatro mil personas para despedirla, el cortejo fúnebre partió rumbo al cementerio de la Chacarita.

El cortejo hizo una parada en Canal 13, donde Pérez Volpin desarrolló una larga trayectoria periodística, y luego continuó hacia el cementerio en el que fue enterrada al lado de su padre, Aurelio Pérez Flores, fallecido el año pasado.