Escándalo sexual en Paraguay: el presidente del club hizo su descargo en un video

Antonio González, presidente de Rubio Ñu, decidió grabar un video explicando la situación luego de que se filtraran fotos íntimas con uno de los jugadores.



"Tengo el derecho de defenderme como ciudadano y Presidente de una institución", explicó.



La imagen se filtró por una guerra entre representantes del jugador para presionar por sus derechos. Así lo explicaba el dirigente: "Hace 15 días que este tal Valentín (representante) está mensajeando a un secretario mío que quería su pase. Le dije que no quería hablar con ese señor: su pase cuesta 2 millones de guaraníes. Que los traiga y punto", sentenció.



El jugador en cuestión es Bernardo Gabriel Caballero, al parecer, ellos eran pareja y Caballero lo habría dejado por un tal Valentín, que lo alentó a abandonar el club y utilizó métodos extorsivos para conseguir el pase del jugador.



En tanto, González aseguró que el fichaje de Caballero, que se encuentra registrado en el club Marta Atlético, le costó 7 millones de guaraníes hace dos años, pero por 2 millones estaría dispuesto a darle libertad de acción.



"Te voy a amargar la vida, que cada uno saque sus conclusiones", finaliza el polémico video.