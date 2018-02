Rodríguez Larreta presentó sus objetivos de gestión hasta 2019

Horacio Rodríguez Larreta, presentó este viernes los principales objetivos de su gestión hasta 2019, con metas en cultura, educación y vivienda, área en la que espera alcanzar junto al Banco Ciudad la entrega de 20 mil créditos.



En la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios, Rodríguez Larreta también hizo un balance de lo realizado hasta el momento como parte de su política de Gobierno abierto y aseguró: "Nos gusta que los vecinos nos cuenten las costillas".



El mandatario de la Ciudad enumeró los compromisos centrales de su gobierno hasta el final de su mandato, para cuando esperan cumplir la meta de entregar 20 mil créditos para la vivienda, "en muchos casos para la primera casa".



En cuanto a educación, Rodríguez Larreta señaló: "Estamos tomando el compromiso de construir ocho polos educativos durante nuestro mandato, que estarán ubicados principalmente en barrios del sur de la Ciudad o en barrios vulnerables". Según explicó, la idea es que los alumnos tengan la posibilidad de realizar sus estudios primarios y secundarios en la misma escuela.

Your browser does not support the video element.

Las metas también incluyen la creación de una tarjeta de acceso a bienes culturales para docentes y jóvenes de entre 16 y 18 años que asisten a escuelas públicas, que empezará a funcionar este año para que más vecinos disfruten de la oferta cultural pública y privada de la Ciudad.



Además, se comprometió a "llevar un nuevo espacio del Teatro Colón al Distrito de las Artes en La Boca".



En 2019, ese espacio albergará y exhibirá la escenografía y los vestuarios utilizados en las producciones de uno de los principales teatros líricos del mundo, se explicó.



"Estamos en una nueva etapa en la Argentina. Una etapa donde dialogamos con la verdad y con información comprobable. Por eso desde hoy estamos haciendo público todo nuestro plan de gobierno", subrayó el mandatario.



Entre los objetivos cumplidos durante los primeros dos años, Rodríguez Larreta destacó la entrega de tablets a personas mayores, la inclusión de mascotas en restaurantes porteños, la promoción del uso de la bicicleta, el mapa del delito y la historia clínica electrónica.



En cuanto a la red de subtes, el jefe de Gobierno resaltó que se "mejoró la frecuencia" en la mayoría de las líneas, excepto en la E, que va desde Plaza de los Virreyes a Bolívar, pero afirmó que a partir de marzo próximo se incorporarán nuevos trenes para intentar alcanzar la meta de un servicio cada tres minutos.



"Sabemos que comprometernos es hacer que las cosas pasen, y cuando no cumplimos un compromiso, es importante explicar por qué no llegamos a esa meta y qué estamos haciendo para que se cumpla", agregó.