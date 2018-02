Video impactante: así rescatan a un tripulante herido en buque pesquero

Este viernes, un helicóptero de Prefectura, con nadadores de rescate y médico a bordo, rescató a un tripulante del buque pesquero Madre Inmaculada que se accidentó gravemente y debía ser traslado a un centro asistencial.



El buque navegaba a la altura de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. El operativo se inició cuando el tripulante, de 45 años, realizaba una maniobra abordo y se golpeó con una canaleta de acero inoxidable, lo que le generó fuertes dolores de cabeza y de su brazo derecho, a lo que se sumó un cuadro de hipertensión y desvanecimiento.



Ante la urgencia, el capitán del Madre Inmaculada estableció una comunicación con la Prefectura local para pedir asistencia y un médico de la institución determinó que el paciente requería ser evacuado de forma inmediata.



Ante esto, se pusieron en acción las coordinaciones para socorrer al tripulante. En primer término se le pidió al capitán del buque que navegara con rumbo al puerto de Comodoro y decoló, hacia la zona de la emergencia, el helicóptero PA-42 con nadadores rescate y un médico abordo, con el apoyo del avión PA-22.



En una maniobra que requiere gran precisión y de alto riesgo, el helicóptero se posicionó sobre el buque y comenzó a descender la canasta sanitaria, donde, con la ayuda de la tripulación del pesquero, el accidentado fue colocado e izado lentamente a la aeronave. Una vez abordo, recibió las primeras asistencias médicas durante el vuelo hasta el arribo al puerto local. Allí lo aguardaba una ambulancia que lo trasladó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para su atención.