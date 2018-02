Cuatro goles de Agüero en una nueva victoria del Manchester City

Sergio Agüero fue el gran protagonista de la victoria del líder Mánchester City en casa ante el Leicester (5-1), con cuatro tantos que refuerzan el cómodo liderato de los suyos, este sábado en la 27ª jornada de la Premier League.

Después del empate del pasado fin de semana en el campo del Burnley, los Citizens se reencontraron con la victoria y suman 72 puntos, distanciándose con 16 más que el segundo, el Mánchester United, que visita el domingo al Newcastle (17º).

Los hombres de Josep Guardiola caminan con paso más que firme hacia la reconquista del título inglés y esta vez todos los focos apuntaron a Agüero, que brindó una exhibición de efectividad ofensiva.

No fue sin embargo él el que abrió el marcador para el City en el minuto 3, ya que fue Raheem Sterling, que empujó en el segundo palo un centro de Kevin De Bruyne. En el 24, Jamie Vardy igualaba para el Leicester y el partido llegó en tablas al descanso.

Fue en la segunda mitad cuando el Kun Agüero destapó toda su magia y decidió el partido.

En el 48, puso al City por delante en el marcador, empujando un pase de la muerte de De Bruyne. Los mismos protagonistas propiciaron el tercer gol del líder: pase entre líneas del belga desde la frontal del área para que el argentino enviara un tiro cruzado directo a la red del Leicester en el 53.

Con todo ya encarrilado, Agüero demostró su instinto de hombre de área cuando el arquero visitante cometió un gran error regalándole un balón en una jugada sin aparente peligro.

El jugador albiceleste, en el inesperado mano a mano, elevó por encima del portero (minuto 77).

El 5-1 definitivo, con el cuarto de Agüero, llegó con un espectacular disparo desde fuera del área, que dio en el larguero antes de entrar en la portería del Leicester.

En la tabla de máximos anotadores de esta Premier League, Agüero igualó en el segundo puesto, con 21 cada uno, al egipcio Mohamed Salah (Liverpool). Sólo tiene por delante a Harry Kane, que lleva 23 y que firmó el gol que dio la victoria (1-0) este sábado al Tottenham (3º) en el derbi londinense ante el Arsenal (6º).