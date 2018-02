Encontraron al niño que había dejado su casa “porque no era el hijo indicado”

Leonardo Vergara, el nene de 12 años que había desaparecido en La Plata tras dejar una carta en la que se despedía de su madre, fue encontrado en la localidad de Lobos. "No fui el hijo indicado, perdoname mamá, no me busques”, había escrito el preadolescente horas antes de dejar su hogar.

El chico había sido visto por última vez el jueves pasado en la esquina de 124 y 604 en el barrio Villa Elvira, en las afueras de La Plata. Hoy, su padre, Marcelo Vergara, confirmó el hallazgo.

"Apareció en Lobos en perfecto estado. Se fue porque quería estar sólo y también ver a su tío que vive en Roque Pérez. Después, pidió una bici y se fue para Lobos, donde lo encontramos", detalló.

"No fui el hijo indicado, perdoname mamá, no me busques. Ahora estoy muy lejos. Saludos a mi hermano, a Chocho, Yaqui, Lore, a todos. Perdón, Leo. Te amo y a todos también", indicaba la carta que había dejado el pequeño.