Hermano de cadete muerto en La Rioja: "Los responsables no son policías, son asesinos"

Emanuel Garay, uno de los aspirantes a policías sometidos a duros ejercicios con 38 grados de temperatura (a quien se le impidió tomar agua), falleció luego de estar internado casi una semana.

El joven aspirante era uno de los cadetes internados luego de tomar parte de la instrucción física de ingreso a la Policía de La Rioja, quien falleció como consecuencia de un paro cardíaco tras permanecer internado durante cinco días, ante lo cual las autoridades de la Escuela de Oficiales volvieron a ser detenidas.

El caso conmueve al país entero y Canal 26 habló en entrevista exclusiva con Adrián Garay, hermano de la víctima.

Your browser does not support the video element.

"A los chicos los torturaron, los maltrataron, son unos salvajes", comenzó su dramático relato Adrián Garay, y agregó: "Es un caso de brutalidad extrema. No puedo creer lo que sucedió. Mi hermano se fue caminando y a la noche estaba luchando por su vida en un hospital en estado de coma por lo que le hicieron".

"Mi hermano soñaba con ser policía y sabíamos que era intenso el trabajo que se hace ahí", manifestó Garay, tras lo cual sostuvo que su hermano "tenía un estado físico excelente" y que "había entrenado desde 3 meses antes y tenía entrenamiento de toda su vida".

Your browser does not support the video element.

"Lo que no sabíamos era la crueldad y la tortura a la que se enfrentaba allí", aseguró el hermano del cadete fallecido.

Finalmente dijo, muy dolido: "Quienes estaban a cargo de la instrucción no son policías, son asesinos".