Se estrelló un avión con 71 pasajeros tras despegar de aeropuerto de Moscú: todos muertos

Un avión ruso modelo AN-148 de la aerolínea Saratov con 71 personas a bordo se estrelló hoy a las afuera de la ciudad de Moscú.

La aeronave se estrelló muy cerca de la localidad de Argunovo, en la provincia de Moscú.

El avión debía cubrir la ruta que va desde Moscú a la cercana ciudad de Orsk, en la región de Oremburgo, en el sur de este país euroasiático.

Hasta el momento se desconocen los motivos del siniestro. Grupos de rescatistas trabajan en la zona.

Se confirmó que no hay sobrevivientes.