Canal 26 y el festejo del Año Nuevo chino en el Barrio de Belgrano

La comunidad china mundial celebra la llegada del año 4716, bajo el signo del perro de tierra según su creencia. Desde el sábado han sido muchas y muy variadas las actividades relativas a estos festejos y Canal 26 no podía estar al margen. La celebración del Año Nuevo chino se extiende durante todo este domingo.

Así, recorrimos las calles del bajo Belgrano, donde se encuentra el barrio chino de Buenos Aires, un lugar que es ideal para conocer las costumbres chinas, como así tambié para poder degustar su exquisita gastronomía tradicional, entre otras cosas.

La gente se volcó de manera masiva a las calles de la zona, lindera con la estación del ferrocarril Belgrano, en Barrancas de Belgrano, en una festividad que une no sólo a los chinos residentes en Buenos Aires, sino también al resto de la comunidad local.