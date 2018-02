Vice de Gimnasia y jugador de Estudiantes, detenidos en el clásico de La Plata

Carlo Lattanzio, futbolista de Estudiantes de La Plata, fue denunciado hoy por infringir a la Ley del Deporte y se expone a una prohibición de concurrencia a los estadios, luego de realizarle gestos provocativos a hinchas de Gimnasia La Plata, antes del clásico plantense.





Además, Alejandro Ferrer, uno de los vicepresidentes del "Lobo", fue demorado por haber desobedecido la orden policial de no dejar pasar a más gente al estadio debido al riesgo de que la tribuna colapsara.

Pese a esa indicación, Ferrer hizo ingresar a hinchas por otro sector. El subcomisario Matías Sáenz, a cargo del operativo, advirtió la maniobra y se procedió a llevarlo a la Comisaría en calidad de demorado.