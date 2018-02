Video: así quedó el avión que se estrelló en Moscú

Un avión comercial ruso, con 71 personas a bordo según las agencias locales, que realizaba un vuelo interior se estrelló este domingo en las afueras de Moscú poco después de despegar desde el aeropuerto de Domodedovo, en la capital rusa. Un video en YouTube muestra el lugar del accidente.

En un video de YouTube se observa el lugar del accidente, en donde se pueden ver los restos de la nave enterrados en una densa nieve.

Your browser does not support the video element.

Todos los ocupantes del avión fallecieron.