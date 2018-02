Boca ganó con lo justo ante Temperley y se aleja en la punta

El líder Boca, sin jugar bien y con sufrimiento, se impuso esta noche por 1 a 0 sobre un combativo Temperley, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la decimoquinta fecha de la Superliga.



El colombiano Frank Fabra, a los 14 minutos del segundo tiempo, con un zurdazo que pareció tener intención de centro y terminó adentro del arco, marcó el único gol del partido.



El arquero visitante, Josué Ayala, un ex Boca, le atajó un penal a Carlos Tevez cuando se jugaban 36 minutos del complemento.



Con este resultado, el conjunto de la ribera, que llegaba de empatar como visitante con San Lorenzo (1-1), sigue en soledad en lo más alto de la tabla de posiciones, con 37 unidades, siete más que su mas inmediato perseguidor, Talleres.

En tanto, el "Gasolero", que venía de caer de local justamente con la "T" (0-1), sigue hundido en la parte baja de la clasificación, con solo 12 unidades y en zona descenso.



En cuanto al partido, si bien Boca manejó más la pelota, estuvo impreciso e inconexo entre líneas, por lo que le costó mucho generar peligro cerca de la valla de Ayala, que fue uno de los mejores de la noche.



Por su parte, Temperley, más allá de sus limitaciones, peleó todo lo que pudo e incluso por momentos puso en aprietos a Boca, sobre todo al final del partido.





En los primeros minutos el "Gasolero" buscó jugar lejos de su arco y complicó en un par de oportunidades al fondo boquense con las subidas por izquierda de Matías Orehuela.



Con el correr de los minutos, el pleito se emparejó y de a poco Edwin Cardona se mostró muy activo, buscando manejar los hilos del local desde la mitad de la cancha, pero Carlos Tevez estaba muy lejos de su posición, por lo que el colombiano no encontraba interlocutores.



Por su parte, la visita hacía su juego, peleando en el mediocampo y presionando en la salida, lo que forzaba a los futbolistas locales al error, y a dar malos pases en forma permanente.



Recién a los 33 minutos los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tuvieron su primera chance clara de gol, pero Walter Bou le erró al arco, luego de una buena habilitación de Cristian Pavón desde la derecha.



Dos minutos después el que se salvó fue Boca, cuando el arquero Agustín Rossi voló sobre su palo izquierdo, manoteando al córner un violento zurdazo de Ramiro Costa desde la puerta del área.



Jugados 40 minutos, el "Celeste" quedó mal parado en una contra local, Cardona buscó a Pavón con un pase largo de izquierda a derecha, el punta cordobés quiso esquivar al arquero, pero este estuvo más rápido y le robó el balón con la mano izquierda.



Ya en el complemento, Temperley cerró filas más cerca de su valla, lo que empezó a tornarse peligroso, ya que Boca, con más empuje que fútbol cada vez estaba más cerca de acertar en alguna jugada.



Y así ocurrió a los 14 minutos, en una jugada en la que Fabra desbordó por izquierda y lanzó un zurdazo, que pareció ser un centro, pero la pelota superó la posición de Ayala y se metió por el segundo palo, para el 1 a 0 del local.



Boca aprovechó la confusión del rival y estuvo cerca del segundo a los 19, pero Pavón no acertó al arco con un violento derechazo, tras ser habilitado por el uruguayo Nahitan Nández.



Más allá de esto, Temperley mostró que estaba dispuesto a vender cara la derrota, salió del fondo y empezó a jugar unos metros más arriba, complicando el retroceso de Boca.



Sin embargo, el local comenzó a encontrar los espacios que no tuvo antes y a los 26 tuvo el segundo gol en los pies de "Wanchope" Ábila, aunque el ex Huracán no estuvo preciso y su remate, desde el punto del penal, pegó en un palo y salió.



A los 35 minutos, Tevez, de regular tarea, encaró a Ignacio Boggino buscando la falta en el área, el árbitro Ariel Penel "compró" y cobró un dudoso penal para el local.



El propio Tevez ejecutó la pena máxima, pero lo hizo de manera anunciada, Ayala adivinó, se tiró sobre su derecha y rechazó el remate levantando la pierna izquierda.

Cerca del final, el "Gasolero" empujó y dos veces estuvo cerca, con un disparo de media distancia de Leonardo Di Lorenzo y con un centro que le quedó a Ezequiel Montagna en la boca del arco y fue salvado con lo justo por Fabra.



Boca 1 - Temperley 0



Estadio: Alberto J. Armando (Boca)



Árbitro: Ariel Penel



Boca: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Carlos Tevez; Cristian Pavón, Walter Bou, Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Temperley: Josué Ayala; Adrián Scifo, Ignacio Boggino, Matías Nani, Marcos Pinto; Federico Fattori, Adrián Arregui, Leonardo Di Lorenzo, Matías Orehuela; Marcos Figueroa y Ramiro Costa. DT: Gastón Esmerado.



Gol en el segundo tiempo: 14m Fabra (B)



Cambios en el segundo tiempo: 13m Fernando Brandán por Figueroa (T), 16m Ramón Ábila por Bou (B), 33m Ezequiel Montagna por Orihuela (T), 42m Julio Buffarini por Tevez (B), 46m Cristian Espinoza por Jara (B)



Incidencia en el segundo tiempo: 36m Ayala le atajó un penal a Tevez (B)