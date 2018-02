Barrionuevo se baja de la marcha de Hugo Moyano para no estar con los K

Carlos Acuña anunció que no participará de la marcha de Hugo Moyano para el 21 de febrero. Barrionuevo analiza hacer lo mismo.

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE) es el más fuerte de la ex CGT Azul y Blanca, creada por Barrionuevo en 2008, que volverá a reunirse el miércoles para definir una postura formal con la marcha y vaticinó que varios sindicatos no movilizarán porque "no se sienten cómodos" con lo que definió como "la politización" de la protesta.

"Tenemos sectores políticos que se cuelgan a un reclamo de los trabajadores, que no corresponde que se politice", se quejó. Consultado sobre si se refería a la adhesión del kirchnerismo o de los movimientos sociales (los dos grandes grupos no sindicales que se adhieren a la marcha) respondió que lo decía específicamente por el kirchnerismo. "Le damos argumento al mismo Gobierno para decir que los mandó Cristina (Kirchner) y no es así", concluyó.



Días atrás, el secretario general de encargados de edificio, Víctor Santa María, vinculado al kirchnerismo, sorprendió al conocerse que su gremio tampoco acompañaría la marcha de Camioneros y aliados que se realizará sobre la Avenida 9 de Julio.

Por el momento, la marcha de Moyano sólo ha sumado a los sectores sindicales ligados a la izquierda y el kirchnerismo, mientras que José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Víctor Santa María (Suterh), Roberto Fernández (UTA), Armando Cavallieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez, (UPCN), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación), Héctor Laplace (Mineros) y Noe Ruiz (Modelos) ya han avisado que no concurrirán.