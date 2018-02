Preocupa el estado de salud de Emilio Disi: fue internado de urgencia

El actor Emilio Disi fue internado de urgencia en el Instituto Fleming durante la noche del sábado. Disi ingresó al establecimiento de salud con pocos signos vitales, pese a lo cual los médicos lograron estabilizarlo.

Posteriormente, fue derivado a terapia intensiva.

Laura Ferrer, hija de la pareja del actor, contó que Disi está consciente y con muchas ganas de salir adelante. Se le practican estudios para determinar cuáles serán los próximos pasos a seguir en el tratamiento de su enfermedad.

A finales de 2017 Emilio Disi supo que tenía cáncer de pulmón y en octubre lo hizo público en los medios.

Así comenzó un tratamiento de quimioterapia. En noviembre visitó el programa de Susana Giménez y contó que todo estaba yendo bien. También en esa oporetunidad dijo que bajó 14 kilos.



En ese programa de televisión, el actor relató cómo se enteró de lo que le pasaba: "Me agarró una neumonía y tenía un dolor muy fuerte en la cintura, no se sabía de dónde venía. Me mandaron a hacer una tomografía computada y apareció un tumor maligno, cáncer en el pulmón".

Preocupa su estado de salud actual.