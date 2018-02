Golpe boquetero en barrio de Once: se llevan celulares por $100 mil

El robo ocurrió durante la madrugada del sábado, en un local de electrodomésticos de la cadena Garbarino ubicado sobre la avenida Pueyrredón 350, ubicado a dos cuadras y media de Plaza Miserere, en el barrio porteño de Balvanera, más conocido como barrio de Once.

Los investigadores policiales estiman que el ladrón habría estudiado previamente cómo entrar al local y por eso eligió treparse por los techos y entrar a la propiedad lindera que tiene su persiana baja desde hace tiempo.

Your browser does not support the video element.

Un vez ingresado al local abandonado, cerca de las 2 de la mañana, el malviviente empezó a martillar la pared que da con el local de Garbarino hasta lograr el boquete. De ese modo ingresó al comercio, se hizo con el botín y salió huyendo de la misma manera que entró, no bien se disparó la alarma del comercio: cerca de las 6:10 horas.

El delincuente robó al menos cinco celulares por un valor de $25 mil cada uno.

Todo pudo ser descubierto cuando el gerente del local abrió el comercio y encontró un hueco en una de las paredes laterales, una vitrina que presentaba sus cristales rotos y el faltante de los celulares.