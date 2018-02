El ex contador de Cristina pidió declarar para distanciarse de los Kirchner

Víctor Manzanares se hizo notorio y conocido por haber sido el contador de la familia Kirchner. Un hombre que, en cierto modo, era conocedor de todos y cada uno de los detalles contables de la ex familia presidencial.

Actualmente Manzanares se encuentra detenido y, por supuesto, ya no cobra sus honorarios como contador K, además de estar acusado de obstruir a la justicia en la causa Los Sauces S.A.(la inmobiliaria que es propiedad de la ex mandataria), por lo cual insiste en que ya no tiene "ningún vínculo profesional ni personal con Cristina Kirchner".

De hecho, hace un tiempo la familia Kirchner decidió contratar a otra contadora para atender a sus clientes en la localidad patagónica de Río Gallegos y la condición fue que la familia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Carlos Zannini, Osvaldo Sanfelice (socio de la ex familia presidencial), se retiran definitivamente del estudio contable.

Pero sin embargo eso no ha sido todo, ya que al mismo tiempo también solicitó formalmente ampliar su declaración testimonial en la causa por la que está detenido, un modo con el que buscará "que la responsabilidad principal recaiga sobre los dueños de la empresa, él sólo recibía órdenes de sus clientes", de acuerdo a lo expresado por fuentes relacionadas a su entorno más cercano.

Con defensor asignado de manera oficial en tres diferentes causas (Hotesur SA, Los Sauces SA y el incidente judicial que se creó tras su detención), Víctor Manzanares pretende conseguir su excarcelación y que también se modifique la acusación que pesa en su contra.

Se encuentra procesado como integrante de una asociación ilícita dedicada al blanqueo de fondos.



Dado que su situación es realmente complicada, desde su entorno insisten puntualmente en decir que "él respondía órdenes de sus clientes", algo con lo que (sumado a su pedido de declarar) se intenta despegar su persona de la ex familia presidencial.

Manzanares también asegura que declarará que recibía "facturas de venta y compra donde se descargaba el IVA, recibía los elementos para conformar los libros de IVA ventas e IVA compras" y no intervenía "en las decisiones patrimoniales".