Estado de salud de uno de los cadetes maltratados en la escuela de Policía de La Rioja 

Lucía, hermana de Luis Oropel, señaló en declaraciones a la prensa que "sigue con diálisis" y que su familia espera que "comience a recuperar la función renal, que es lo que de momento permanece paralizado".



“Está teniendo una evolución muy favorable. Su edema pulmonar está controlado, puede respirar normalmente. Ayer pudo levantarse y comer un poco más. Nuestra mayor preocupación sigue siendo su función renal. Continúa con las diálisis, hay que tener paciencia y esperar a que los riñones empiecen a funcionar”, relató Lucía.

“Los tuvieron más de 9 horas de entrenamientos físicos, durísimo y sin nada de agua. Con temperaturas muy altas. Las personas que estaban a cargo consideraban que la dureza los hacía hombres y más fuertes para ser policías. Me parece que lo que hicieron es una tortura. No tiene nombre”, expresó.

Y agregó: “Es una formación de odio y resentimiento. Lo trasladamos a Córdoba, porque con mi familia pedimos un centro de mayor complejidad para agotar todas las instancias y salvar sus riñones. Y que no esté de por vida con diálisis”.

Finalmente, contó que su hermano aún no sabe que Emanuel Garay falleció, “ayer cuando se sintió mejor preguntó por Emanuel pero preferimos no hablarle del tema, no es conveniente en este momento de su recuperación decirle que un compañero murió”, dijo.