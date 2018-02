Carnaval toda la vida: así se prepara una murga

El entrenamiento de una comparsa lo viste en vivo por Canal 26. Moviendo las caderas... al ritmo del carnaval, Alan Ferraro se vistió de murguero y mostró los pasos típicos para la fiesta de los carnavales en Capital Federal.

Primero, mostró el traje... y se perdió entre los integrantes de Los Amos de Devoto.

Después se dejó maquillar para la fiesta... "Ya que estamos en el baile, bailemos...", dijo el cronista de Canal 26.

Finalmente, se animó a dar unos pasos en medio de una de las murgas que participa de los carnavales de Capital Federal. Pasito a pasito, Alan hizo de las suyas ante las cámaras del 26 y como siempre... generó la diversión a los televidentes.