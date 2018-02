Carnavales en Vicente López: todo el color de los desfiles en el corsódromo

Canal 26 presente en los festejos por carnaval en Vicente López donde los corsos y espectáculos no faltan. Te mostramos todo el color y la música para vivir la fiesta.

El Paseo de la Costa de Vicente López se viste de fiesta para recibir a miles de vecinos y celebrar los carnavales, con el tradicional desfile al ritmo de una gran cantidad de murgas y comparsas locales, en un marco natural ideal.

Con acceso libre y gratuito, se despliegan los coloridos desfiles en el corsódromo que estará ubicado en Laprida y el Río, y desde las gradas, se podrá disfrutar el gran espectáculo que brindarán las distintas murgas de nuestro municipio.

Desfilan Los Cachorros, Los Chiflados de Viente López, Estropeados de Florida, Tricolor de Munro, Dandys de Olivos, Los Auténticos de Munro, Estrellados de Vicente López y Los Caprichosos de Villa Martelli.

En el escenario ubicado a pocos metros del corsódromo, ambas noches cerrarán con la música en vivo de grandes artistas y para todos los gustos, en dos jornadas que serán inolvidables y a puro baile. Para finalizar la celebración del domingo, Ráfaga y Los Bonnitos se presentarán en vivo; mientras que el lunes será el turno de la agrupación CNCO, uno de los mayores referentes del pop latino.