Persecución con 20 patrulleros, choque múltiple y detenidos en Villa Crespo

Cinco jóvenes fueron detenidos esta madrugada tras una persecución y choque en el barrio porteño de Villa Crespo, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió poco antes de las 6 y se inició, según las primeras informaciones, luego de que los sospechosos evadieran un control policial en la zona de Agronomía.

Tras escapar del control, el auto Volkswagen Bora en el que se trasladaban los jóvenes comenzó a ser perseguido por una veintena de móviles de la Policía de la Ciudad.

El raid terminó en la esquina de avenida Corrientes y Angel Gallardo, cuando el vehículo sospechoso chocó contra un taxi y un kiosco de diarios y volcó.

Tras el siniestro, los cinco ocupantes del Bora fueron apresados y llevados a la Comisaría 11ma.

En tanto, el taxista debió ser traslado con politraumatismos al Hospital Durand.

Según las fuentes, el conductor del Bora es un menor de 17 años, en tanto que sus acompañantes tienen entre 18 y 19 años, y de acuerdo a las primeras informaciones, en el interior del vehículo se encontraron restos de marihuana.