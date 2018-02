Futbolista inglés se retira por un fuerte golpe en la cabeza

El centrocampista internacional inglés Ryan Mason (Hull City), de 26 años, abandonará el fútbol tras una fractura en el cráneo que sufrió el año pasado en un partido frente al Chelsea, anunció el jugador este martes.

Mason no ha jugado desde que sufriera un violento choque contra la cabeza del defensa Gary Cahill en enero de 2017 en Stamford Bridge.

"Confirmo que después de haber seguido el consejo de un especialista, debo abandonar mi carrera como futbolista profesional", resumió Mason en un comunicado, subrayando que trabajó "sin descanso para regresar a los terrenos".

Your browser does not support the video element.

La retirada anticipada de Mason está provocada por "los riesgos ligados" a la lesión, señaló el jugador, que fue internacional una vez con Inglaterra, un amistoso ante Italia en Turín (1-1) en marzo de 2015.

El ex jugador del Tottenham agradeció "a toda la red increíble de gente" que le permitió recuperarse.

"Finalmente, representar a mi país fue un honor que nadie puede quitarme y algo de lo que estoy muy orgulloso", concluyó.