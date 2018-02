Adrián Garay, hermano de cadete fallecido en La Rioja: "A mi hermano lo torturaron"

Adrián Garay, hermano de Emanuel Garay, el cadete que murió en La Rioja luego de sufrir un riguroso entrenamiento que lo dejó en coma, habló con Radio Latina y afirmó que a su hermano "lo torturaron".

"Bueno lo que ocurrió es que es que mi hermano se levanta 4:30 de la mañana para ir a trabajar en su primer día de instrucción tiene que llegar a las 5 de la mañana, pasa eso, y a la tarde noche nos enteramos que me tranquilice y vaya la hospital porque mi hermano estaba en coma. Cuando me lo contó no sabía que pasaba, era una situación irreal, no había explicación".

"Yo no creo que hay sido un entrenamiento, mi viejo dice que lo hicieron entrenar, pero a mi hermano lo torturaron. Los que entran al hospital ese día son 17, 7 terminan en terapia en ese momento y fue tan grande el martirio que les hicieron pasar que llevó a mi hermano a la muerte."

"La Justicia investiga el hecho, nosotros presentamos una denuncia penal pero el que toma la decisión de apartar y detener a los responsables es el gobierno de La Rioja. El sábado quedaron detenidas seis personas más que estuvieron a cargo del entrenamiento ese día. La carátula del caso es por homicidio porque ellos debieron atender a mi hermano cuando se desmayó."

Sob re si alguien vinculado a los instructores se comunicó con su familia: "Creo que hubo un llamado por parte de ahí pero fueron compañeros de trabajo, mi viejo dice que él dejó a su hijo en manos de compañeros y ellos lo mataron. El instructor tiene que ser consciente, lo que le hicieron no tiene nombre".



"Hubo antecedentes de maltratos de chicos a quienes han golpeado, pero nunca de dejar en este estado estos chicos. Mi hermano no fue a entrenarse a una cárcel de África, fue a una institución del Estado para que uno deja a sus hijos para que lo formen. Sabíamos de la exigencia, pero no sabíamos de la tortura."



"Se han comunicado algunos funcionarios como la Ministra de Salud y el gobernador, nos transmitieron la tranquilidad de hacer lo posible para intentar que salga del coma aunque lastimosamente no fue así. Agradezco el esfuerzo realizado porque se hizo lo que pudo. Espero que la muerte de mi hermano no sea en vano y no ocurra otro caso de un chico maltratado en una institución del Estado".