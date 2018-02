Netflix estrena la película live-action de "Full Metal Alchemist"

La cinta estará disponible a partir del 19 de febrero, dos meses después de su estreno en Japón. Los seguidores pronto podrán disfrutar de uno de los estrenmos más esperados del mundo anime.

Netflix, una de las plataforma de streaming más exitosas, lanza la película “Fullmetal Alchemist” (“El alquimista de acero”, en español), basada en el exitoso anime de Hiromu Arakawa, que estrenó su primer capítulo por primera vez 4 de octubre de 2003.

La confirmación de la fecha de estreno del anime, FullMetal Alchemist en su versión live action, es algo que los fans han estado esperado por meses.

Sinopsis: mientras el alquimista Edward Elric busca la manera de recuperar el cuerpo de su hermano, el Gobierno y unos extraños monstruos los vigilan de cerca. Película original de Netflix.