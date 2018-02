Premier League millonaria: vendió derechos de TV en más de u$s 6000 millones

La Premier League vendió cinco de los siete paquetes televisivos para la temporada 2019-2022, por un total de 4464 millones de libras (5016 millones de euros o u$s 6137 millones), por 160 partidos para el próximo trienio.

La cadena privada de televisión Sky, perteneciente al grupo mediático del magnate australiano Rupert Murdoch, se quedó con los cuatro paquetes más atractivos de los derechos de emisión del torneo inglés por nada menos que 3580 millones de libras, es decir 4020 millones de euros o casi u$s 5000 millones.

Con esta compra, Sky se asegura la emisión en exclusiva durante tres años de un total de 128 partidos de la liga más redituable del mundo. En el actual contrato que tenía, Sky podía ofrecer 126 encuentros. Así, y según los términos del contrato que se han hecho públicos, Sky debe pagar 1193 millones de libras (1340 millones de euros) por cada uno de los tres años, que es un 16% menos del actual contrato que tiene con ese campeonato.

El grupo BT Sport se hizo con el quinto paquete, con 32 encuentros por 885 millones de libras (994 millones de euros o u$s 1220 millones).

Aunque la cifra es realmente astronómica, es a la baja, pero todavía puede mejorar y superar su récord. Es que la cantidad ingresada está por debajo de los 5140 millones de libras (5770 millones de euros o u$s 7000 millones) recaudadas en el año 2015, por paquetes de tres años con un total de 168 juegos por temporada.

Sin embargo, aún quedan por subastar dos paquetes adicionales de 20 encuentros por año que podrían elevar notablemente las cifras.

A modo de compración, en España, LaLiga aún está lejos de estas cifras. Para el trieno 2017-20, Mediapro pagó 1900 millones de euros (u$s 2300 millones) por los derechos de ocho partidos por jornada (con un Barcelona o Real Madrid en cada una de estas jornadas) y, también, un clásico por temporada. Por su parte, Telefónica desembolsó un total de 750 millones de euros (u$s 920 millones) por la emisión en Movistar+ de un partido por jornada del Barcelona o del Real Madrid, que incluye uno de los dos clásicos que se juegan cada temporada (el que no emite Mediapro).

En tanto, la Serie A italiana aceptó los 1050 millones de euros anuales del grupo español Mediapro para hacerse con sus derechos en las próximas tres temporadas. De esta forma dejó en el camino a los distribuidores tradicionales, Sky y Mediaset. En total, el Calcio llegará a percibir 1421 millones de euros cada año (u$s 1750 millones), si se suma el dinero de la americana IMG, que desembolsa 371 millones por la venta de los derechos en el extranjero.

En Argentina, Fox y Turner pagarán $ 16.000 millones por cincos años de derechos, es decir u$s 800 millones.