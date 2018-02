Los goles de Higuaín y Agüero presionan a Sampaoli, ¿irán a Rusia?

Los goleadores Higuaín y Agüero brillan con sus clubes y nuevamente fueron protagonistas con sus respectivos equipos en Champions League. Los delanteros pelean un lugar en la lista de Sampaoli para Rusia, ¿tendrán su chance?

Higuaín fue el gran protagonista en los primeros minutos, distanciando pronto a los suyos (minutos 2 y 9 de penal), pero en el final del primer periodo ensombreció en parte su actuación, enviando un penal al larguero.

En el primero, Pipita definió una jugada de pelota parada con una volea maravillosa, de espaldas, sin mirar al arquero. En el segundo, definió impecable un penal.

Manchester City goleó 4-0 al Basel, en el encuentro de ida de los octavos de final. El tercero de esos goles fue una joya de Sergio Agüero, el definidor de esta afinada orquesta de fútbol. Un bombazo desde afuera del área.

Agüero en el City lleva 29 tantos en 33 partidos, es el máximo anotador del equipo en esta campaña.