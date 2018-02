Barrionuevo deja a Moyano cada vez más solo y se baja de la marcha del 21F

El dirigente camionero Hugo Moyano ve como, día a día, se complica más la posibilidad de que concrete una marcha programada para el 21 de febrero que cuente con masivo apoyo sindical de otros sectores.

Tras el anuncio previo, ahora Luis Barrionuevo, ha hecho oficial su postura de no acompañar a Moyano.

"Decidimos no participar, pero estamos elaborando un documento y nos vamos a juntar hoy para terminarlo. Yo ya no voy a la marcha, no vamos. Eso está decidido. La idea es hacer público un documento explicando por qué" dijo Barrionuevo este miércoles.

Así oficializó una determinación que ya había adelantado previamente ante un grupo de conocidos. Dadas las circunstancias el gremio de los gastronómicos no va a participar de la movilización organizada por Hugo Moyano contra el Gobierno nacional de Mauricio Macri.

Para eso hubo dos factores que llevaron a que Barrionuevo decidiera no unirse a Moyano. Uno de esos motivos fue el respaldo bastante evidente que el kirchnerismo a la marcha, un espacio político que estará junto al camionero el 21 en la calle, y el otro motivo conocido es que según Barrionuevo y otros dirigentes, "es una pelea personal que tiene Moyano con Macri después de que fueran socios en la Ciudad durante 8 años".

Barrionuevo no es el primer sindicalista que le dará la espalda a Moyano para la marcha del 21F. También otros como Héctor Daer, Víctor Santa María, Luis Acuña, Antonio Caló y Roberto Fernández tampoco acompañarán.