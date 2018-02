Garavano: "Zaffaroni debería dejar su cargo en la CIDH y dedicarse a la militancia"

Germán Garavano, ministro de Justicia del Gobierno argentino que preside Mauricio Macri, insistió otra vez con el pedido para que el jurista Eugenio Zaffaroni deje su puesto como integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Todo como consecuencia directa de sus recientes declaraciones en las que Zaffaroni aseguró desear que Macri deje el Gobierno lo antes posible.

"Para mí es una persona muy inteligente, muy formada, y lo que hace es jugar con una idea de que los gobiernos no peronistas no terminan nunca sus mandatos, y ese no es un tema para jugar. No pone en riesgo la democracia, pero genera un ánimo y una crítica diferente", dijo Garavano.

Así se expresó en un reportaje con Luis Novaresio, al tiempo que aseguró que Zaffaroni "juega con una historia, con un pasado y con un temor que me parece que está mal. No me gusta hablar de las personas, yo soy crítico de las declaraciones y de las acciones, después cada persona hace lo que puede con su vida".

"Zaffaroni me desilusiona, me da una profunda tristeza. Le tengo respeto más allá de las diferencias académicas, pero esto lo pone en un peor lugar, le juega en contra", agregó el ministro de Justicia argentino.

Finalmente, insistió en que Zaffaroni expone una visión antidemocrática que los argentinos pretenden dejar en el pasado.

"Claramente cuando alguien con su inteligencia genera este tipo de situaciones lo hace a propósito y con una finalidad político-partidaria. Debería dejar su cargo en la Corte Interamericana y dedicarse a militar en el espacio donde él decida", finalizó Garavano.