La noticia triste del día de San Valentín: Laurita Fernández se separó de Fede Bal

No es la primera crisis de pareja que atravesaron, pero lo que nadie podía suponer era que Laurita Fernández y Fdereico Bal anunciaran el final del amor justamente en pleno día de los enamorados.

No será un día de San Valentín más. Tras idas y vueltas, ellos ya no están juntos y todo indica que esta vez... no hay vuelta atrás.

Los mensjaes en las redes sociales son por demás elocuentes.

Mientras Fede está en Mar del Plata como protagonista de la temporada teatral junto a su madre, Carmen Barbieri, Laurita se fue de vacaciones a Disney y desde allí lanzó un mensaje muy singular: "Algún día llegará ese Príncipe Azul", escribió junto a un mural de la Cenicienta en su cuenta de Instagram.

Pero...¿por qué llegó finalmente la separación? Si bien aún no está confirmado, los rumores relacionan a Fede Bal con una bella y sexy bailarina de la obra en la que trabaja, "Magnífica".

Ella se llama Rebeca "Becky" Vázquez y, según un amigo conocido de la ex novia de Federico Hoppe, la vieron en un boliche "muy cerquita" de Fede Bal. ¿Habrá sido así?

Como fuera, lo cierto es que en este San Valentín, ni Federico Bal ni Laurita Fernández tienen nada que festejar.