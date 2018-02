Difunden chats entre cadetes de La Rioja: "Aprendan a respetar y a quedarse en el molde"

El escándalo que envuelve a la Escuela de Policía de la provincia de La Rioja a raíz de la muerte del joven cadete Emanuel Garay tras ser sometido a mal trato en un presunto entrenamiento, no tiene final.

Es que durante las últimas horas se dieron a conocer públicamente imágenes de supuestos chats entre un grupo de aspirantes de la fuerza policial durante los días inmediatamente posteriores al fatídico entrenamiento del 5 de febrero, en el que falleció Garay.

Algunos de los cadetes se debatían entre qué postura adoptar en el caso: contar todo lo que habían vivido durante ese día; o -por el contrario- guardar silencio y proteger a sus superiores.

"Ya es demasiado. Deberíamos juntarnos y salir a contar la verdad (la verdad no ofende a nadie) con respecto a las familias de los chicos que están internados", fue el primer mensaje que se dio a conocer, de parte de un estudiante cuyas intenciones eran las de contar el calvario vivido durante esa jornada de lunes infernal.

"Lo más feo fue verlos a nuestros compañeros ahí muy mal y que los otros no nos dejaran ayudarlos, sobre todo cuando se ponía a decir 'déjenlo solo, que se muera el marica ese'… me agarró una impotencia mal", agregó otro cadete en sus mensaje; a lo cual luego se agregó otro chat muy desafiente que decía: "Llamen o no llamen, se tienen que callar. No se metan. Si los directivos piden que digamos la verdad, ahí recién hablen. Piensen".

A los pocos segundos, esa línea de intento de encubrimiento encontró un nuevo representante dentro del grupo: "No sean chiquilines, ya no están en la secundaria… aprendan a respetar y quedarse en el molde", se afirmó.

En medio del inmesno dolor, Roque Garay, el padre del joven cadete fallecido, denunció que hubo "aprietes de un fiscal" para que se cambie el certificado de defunción de su hijo y se lo declare como "muerte dudosa".

Hasta ahora, la carátula de la causa por la muerte de Emanuel Garay es de la homicidio simple y hay ocho policías detenidos: Dardo Nicolás Gordillo (comisario mayor), Ramón Alberto Leguiza (comisario inspector), Jorge Marcelo Leguiza (comisario), Adriana Mabel Rodríguez (comisaria), Nadia Bravo (oficial inspectora), Elio Gonzalo Marcial (oficial subinspector), Ivana Karina Luna (oficial subinspectora) y Marco Antonio Miranday (oficial ayudante).