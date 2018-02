Historias de San Valentín: La Tana y el Vecinito, un amor prohibido

“Un día como cualquier otro, diría un 15 de septiembre del año 2015, en un barrio de la localidad de Ramos Mejía en horas de la tarde, voy a comprar al almacén... vestida con una calza y un buzo enorme lleno de lavandina y la cara de recién levantada, como quien dice 'casual, a mi regreso miro al frente de mi vereda y lo veo a él....

Fueron 5 minutos mirándonos y mi corazón se moría de amor... Cada uno siguió su rumbo... desde ahí, él me espiaba y yo también. Cada día abría las cortinas de mi casa y como sabía a la hora que venía, lo miraba deseándolo... pero como inalcanzable.

Él, unos 30 años, cara y cuerpo perfecto. De esos hombres que ves y no podés dejar de mirar. Yo, unos 39, mujer normal y llamativa tal vez. Pero hasta ahí todo quedaba en eso: miradas.

Hasta que un día estaba sentada en mi puerta tomando mate y él estaciona su auto en su puerta. Pero vuelve a arrancar y estaciona a dos pasos de la mía. Se acercó y yo me sentía morir... Me pidió un mate y ahí hablando de sus problemas con el agua en su casa, le sugiero ayudarlo. Entró en casa y cuando cierro la puerta, en medio de la oscuridad, da unos pasos y frente del desayunador me toma del brazo, me da vuelta y me besa.

Ese beso, esos labios, fue una mezcla de amor, pasión e intercambio de energías. No se cómo explicar esa sensación que sentí: nos sentí siendo uno.

Así empezó esta historia prohibida... ya que cuando dejamos de besarnos, vi su mano: '¿Sos casado?'. Le pregunté. Con voz firme y cara de sorpresa me respondió: 'Sí'. Pese a eso, no pude evitarlo. Siempre critiqué las infidelidades, pensaba en que vivía enfrente... pero lo volví a besar y terminamos intercambiando nuestros teléfonos.

La historia siguió durante un tiempo. Nos escribíamos, nos citábamos. De la charla normal pasó al tono sensual. Algo inevitable para los dos. Yo, sintiendo miedo a que me vieran en el barrio, pero a su vez, nada me importaba.

Pero llegó un día que fue como un momento de película: nos abrazamos y volví a sentir esa energía única. Nos besamos y empezamos a conocernos... hasta llegar al punto de lo perfecto.

Pasaban los días. Los mensajes de Whatsapp, buscando los momentos para encontrarnos. Coincidimos una y mil veces. Las ganas eran muy fuertes. Los encuentros pasaron a ser inevitables, buscados... Esos que lo guardas por siempre. Sentirme plena.

Al año, me mudé, pero no fue impedimento: seguimos viéndonos. Y pasó lo que no me esperaba: me enamoré.

Hasta le escribí una canción... y marqué en mi cuerpo lo que alguna vez nos unió: el abrazo de amor de dos parejas.

Hoy, 2018, sigo pensando en él, pero también en mí. Y comprendí que mi vida no puede pasar sólo por él. Aunque muera de amor, sigo tratando de dejarlo volar, soltarlo... porque el amor prohibido es difícil y hasta altura ya no me conformo con encuentro de unas horas...

El amor no lo olvido, pero mi vida es más importante y decido vivirla”.

LA TANA.

*Compartió su historia de amor con Diario26.com