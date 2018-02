Violento tiroteo en una escuela de la Florida: al menos 17 muertos y decenas de heridos

Una violenta balacera se registró en la Marory Stoneman Douglas Highschool de Parkland, en el condado de Broward dejando muertos y heridos.

Por lo menos 17 personas resultaron muertas este miércoles en un tiroteo en una escuela secundaria en la localidad de Parkland, en el estado de Florida, de acuerdo con reportes de redes locales de televisión.

De acuerdo con la cadena ABC, el número de víctimas fatales asciende a 17.

Medios estadounidenses informaron que el tirador usó una máscara de gas en el momento de concretar el ataque. Se llegó a comparar este tiroteo con el de la secundaria de Columbine, en 1999, donde dos estudiantes del último año asesinaron a 12 estudiantes y a un maestro.

Estudiantes y profesores permanecieron atrincherados en el recinto escolar, por orden de la policía, hasta poder ser contactados por los agentes uniformados, quienes garantizaron su seguridad.