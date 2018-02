Historias de San Valentín: la bailarina y el yankee, flechazo y una feliz noticia

“Yo me casé cuando tenía 24, me re enganché mal con un mentiroso profesional sin darme cuenta y nos fuimos de Luna de Miel a Cancún. Me encantó tanto ese lugar que nos quedamos ahí, tuve un hijo maravilloso y después de cinco años no soporté más las mentiras y decidí terminar la relación. Me quedé sola con mi hijo.

Después de varios fracasos amorosos y de haber perdido la confianza en todos los hombres y de tener que haber salido adelante sola con mi gordito, ya había perdido las esperanzas de encontrar a mi príncipe azul.

Yo trabajaba en Animación en un hotel de Cancún y suelo conocer muchos turistas 'locos' de todas partes del mundo... pero un día alguien llamó mi atención porque se veía muy diferente a todos los demás.

El día de Año Nuevo de 2017 decidimos cenar juntos, y luego despediríamos el año mirando los fuegos artificiales en la playa, en compañía de mi hijo. Si bien, el tenía entradas para ir a ver a LMFAO, prefirió quedarse con nosotros disfrutando la noche.

Él viajaba a Estados Unidos, su país de origen, unas horas después. Fue un bello encuentro. Seguimos en contacto por teléfono después de ese día.

Luego de Año Nuevo, viajó a Cancún en Enero para regresar a verme... y los viajes se sucedieron una y otra vez. Viajó en abril. Volvió en junio. En julio, me tocó a mí: fui por primera vez a Estados Unidos a conocer a su familia.

En agosto pasado, regresó a México a vernos una vez más y quedamos en que en octubre viajaría por primera vez con mi hijo de vacaciones para festejar nuestros cumpleaños.

Pero las cosas por algo suceden y cuando menos te lo esperás, llega la bendición: una vez estando en Estados Unidos me di cuenta que estaba embarazada y, entonces... ya no dejó que yo regresara a México.

Hoy, vivimos juntos: él,mi hijo y yo... esperando la llegada del próximo varón. Mi hijo adorado comenzó la escuela aquí y para seguir adelante con esta hermosa y sorprendente historia de amor, les cuento: muy pronto nos casaremos!

Nuestro bebé nacerá en mayo, y sellará por completo esta relación que iniciamos un día”.

SILVINA

*Compartió su historia de amor con Diario26.com