Independiente y Gremio empataron en la ida de la Recopa Sudamericana

Independiente, pese a jugar gran parte del partido con un hombre menos, logró rescatar un empate 1 a 1 ante Gremio de Porto Alegre, en el cotejo de ida de la Recopa Sudamericana disputado en el estadio "Libertadores de América".

El delantero Luan puso en ventaja al "tricolor" a los 21 minutos, y el "rojo" igualó por intermedio de Cortez, en contra de su valla, a los 33.

Independiente terminó con diez hombres por la expulsión -VAR mediante- del delantero Emanuel Gigliotti, a los 27 de la etapa inicial.

La revancha, que definirá al ganador del trofeo, se disputará el próximo miércoles 21 en el "Arena do Gremio" de Porto Alegre.

Independiente debió apelar mucho a su mística copera, porque no sólo estuvo abajo en el marcador, sino que lo empató con un hombre menos por la expulsión de Emmanuel Gigliotti a los 23 minutos del primer tiempo.

Es que si bien los de Ariel Holan intentaron hacerse dueños del balón y generaron muchas situaciones de peligro, la pérdida del "Puma" con la utilización del polémico VAR complicó todo el andamiaje.

La falta de contundencia que apareció en varios pasajes de esta era de Ariel Holan como entrenador se evidenció en un remate de Domingo de media distancia, una bomba de Meza al travesaño y una mala definición de Benítez tras habilitación de Menéndez.

Y ese viejo axioma que marca que "los goles que no se hacen en un arco que se sufren en el propio" se volvió a cumplir en Avellaneda: un error de Amorebieta generó una escapada de Luan, que definió ante Campaña.

La expulsión de Gigliotti llegó en el peor momento de Independiente, pero apareció la mística con su gente acompañando desde las tribunas, para empujar y despertar al equipo.

Es cierto que el empate llegó con algo de fortuna, porque el tiro libre del ecuatoriano Gaibor fue desviado apenas con la cabeza por Bruno Cortes y dejó sin reacción al arquero Marcelo Grohe.

En el complemento, el DT visitante Renato Gaúcho acomodó los tantos, porque su equipo tenía un hombre de más pero hasta ese momento no lo había sabido aprovechar.

Con el cansancio lógico de los de Avellaneda, los brasileños se animaron a dominar y manejar la pelota, siempre con Luan como abanderado.

Igualmente, Independiente supo defenderse, aguantar el resultado y hacer que Campaña tenga el menos trabajo posible para mantener intactas sus opciones rumbo a la revancha del próximo miércoles en Porto Alegre, donde no cuenta el gol de visitante.