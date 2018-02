¿Quién es Becky Vázquez, la supuesta tercera en discordia entre Fede Bal y Laurita?

Becky Vázquez, la bailarina de Magnífica, la obra que encabeza Carmen Barbieri, habría sido la causante de la separación entre el actor y la bella conductora.

"Fede es amigo. Si bien yo estoy sola, no tengo ningún sentimiento hacia él que no sea de amistad", aseguró Becky.

La rubia de 32 años vuelve a negar su relación con su compañero: “No tengo vínculo más que el de compañero (en la obra de Carmen Barbieri) o amigo, porque lo conozco hace bastante. No tengo nada que ver en toda esta situación, que no me cae muy bien".

👉🏻👙💯🔝 @kokomoclothes Una publicación compartida de Becky (@beckyvazquez9) el Feb 12, 2018 at 4:08 PST

Vázquez cuenta que se conocieron con el hijo de Santiago Bal en el debut de los dos en una revista de Carmen, allá por 2012. Allí, en los camarines teatrales, forjaron una amistad que perdura pero nada más que eso.