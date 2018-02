Dos muertos tras choque múltiple en Acceso Oeste: uno de los conductores estaba alcoholizado

Dos hombres murieron esta mañana como producto de un triple choque ocurrido en la Autopista del Oeste, a la altura del partido bonaerense de Moreno, aparentemente provocado por un automovilista que presentaba un nivel de alcoholemia tres veces superior al permitido.

El fatal accidente, ocurrido poco antes de las 6:00, en el kilómetro 30 de la autopista, en la mano hacia la ciudad de Buenos Aires, se produjo cuando chocaron un camión, un automóvil y una moto, informaron fuentes policiales.

Your browser does not support the video element.

Los fallecidos son el conductor de la camión y el hombre que iba a bordo de la moto, en tanto que al automovilista se le detectó un nivel de alcohol en sangre de 1,50 gramos por litro, cuando el nivel permitido es hasta 0.50.