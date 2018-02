Chocó a un patrullero, se fugó y ocultó el auto en garage: fue detenido

Agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a un ciudadano chileno, quien luego de chocar a un móvil policial en la calle Carlos Pellegrini al 600 se dio a la fuga para ocultar el vehículo en un garage de la calle Sarmiento al 1.300.

La detención del sujeto se realizó gracias a un operativo cerrojo realizado por los efectivos policiales, quienes luego del siniestro y ante la fuga del conductor coordinaron la maniobra con los uniformados apostados en la zona y la colaboración de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano.

Es así que uno de los oficiales observó que en el intento de fuga, el vehículo marca Toyota Corolla, había perdido el paragolpe trasero con la chapa patente colocada.

Mientras continuaba la búsqueda del auto, un oficial de la Policía de la Ciudad identificó al vehículo en cuestión ingresando a un garage ubicado en la calle Sarmiento al 1.300.

Al llegar al lugar, el conductor del automóvil que había chocado al patrullero trató de emprender una fuga a la carrera siendo alcanzado y reducido por personal de la Comisaría 3.

Realizadas las consultas con el juzgado Criminal y Correccional N° 10 se ordenó la detención del individuo que se hallaba indocumentado, y su posterior traslado a dependencias policiales.

Your browser does not support the video element.

Por su parte, en el garage se encontró el vehículo infractor con el faltante del paragolpe y las secuelas del choque con el móvil policial.

Ejecutadas las pericias sobre el Toyota se constató que las chapas patentes no correspondían al rodado y dentro del mismo se hallaron una maza y una barreta, las cuales el imputado no pudo demostrar su procedencia.