 Metallica recibe el Premio Nobel de la Música

Es la primera banda de metal en recibir el Premio Polar, que el año pasado fue otorgado a la leyenda del jazz Wayne Shorter y, en el pasado, músicos y grupos como Sting, Chuck Berry, Paul Simon, Ennio Morricone, Pink Floyd, Led Zeppelin , Bob Dylan, por nombrar algunos de ellos.

El primer Premio Polar, considerado el "Premio Nobel de la música", fue entregado en el año de su inauguración a Paul McCartney en 1992.

"Desde la agitación emocional de Wagner y los cánones de Tchaikovski nadie había creado música tan física y furiosa y, aun así, tan accesible", señaló el fallo, que destaca la virtuosidad y el uso de ritmos extremadamente acelerados del grupo.

Metallica "ha llevado la música rock a sitios adonde nunca había llegado",permitiendo que "tanto la habitación de un adolescente como un salón de conciertos se transformen en un Valhalla", a través de discos que han ayudado a millones de personas a convertir su sentido de alienación en "un superpoder".

El premio Polar se entrega tradicionalmente en dos categorías cada año, a un representante de música clásica y a otro de la música popular. El comité también galardonó al Instituto Nacional de Música de Afganistán y a su fundador Ahmad Sarmast. Los ganadores recibirán sus premios, incluyendo un cheque de 1 millón de coronas suecas (124.000 dólares), en una gala en Estocolmo el 14 de junio.