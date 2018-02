Sobreviviente de escuela de policía de La Rioja: "Déjenla morir, va a ser una menos"

Jacquelinen Chumbita tiene 19 años de edad y es una de las cadetes que vivió la pesadilla del brutal y abusivo entrenamiento de parte de efectivos de la Escuela de Policía en la provincia de La Rioja. Por este caso murió el joven aspirante Emanuel Garay, de 18 años.

La joven está internada en el Hospital Vera Barros luego de sufrir fuertes lesiones,

fundamentalmente en las piernas.

“Si Dios quiere me podré ir a mi casa pronto”, relató dramáticamente la joven desde el hospital.

Sin embargo, no es eso todo lo que tenía para contar. "Nos tuvieron parados dos horas. En esas dos horas mis compañeras se desmayaban, se caían, mientras que los inspectores nos decían 'dejenla que se muera, una menos'”, aseguró Chumbita.

En el mismo sentido, Jacquelinen también relató: “Después de ahí nos hicieron poner la ropa, cuando entramos a cambiarnos las cadetes de tercero año juntamente con los inspectores nos apuraban, en cinco segundos nosotros ya teníamos que estar cambiados. A mí me rompieron la camisa y el bolso”.

“Estuvimos dos horas de nuevo parados. Tanto varones como mujeres se descompensaban y el instructor decía ‘dejenlos que se mueran’”, recordó la joven.

La cadete que se encuentra internada recordó que quienes estaban a cargo del entrenamiento brutal no les dejaban mantenerse hidratados durante la actividad física: “Ellos tomaban agua delante de nosotros sabiendo que nosotros estábamos con sed, que pedíamos agua y ellos no nos querían dar. Solamente ellos decían ‘ustedes no son dueños de nada, de nadie y de nada’”.