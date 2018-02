Culminaron cortes y protestas que generaron caos en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires

Movimientos sociales, agrupaciones de izquierda, estatales y la CTA se concentraron esta tarde en Plaza de Mayo, donde realizaron un acto en el que se leyó un documento crítico al gobierno nacional.

Your browser does not support the video element.





La movilización en Plaza de Mayo se enmarcó en una jornada de protesta que incluyó cortes parciales en distintos puntos de la Ciudad, en reclamo por la Emergencia Alimentaria, entre otros pedidos.