Trump sobre asesino de masacre en La Florida: "Sabían que era un perturbado mental"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este jueves al país luego de la masacre de la víspera en una escuela secundaria en Florida, y ordenó el izado de banderas a media asta en edificios públicos en señal de luto.







"Nuestra nación está de luto por aquellos que perdieron seres queridos en el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas", señaló el mandatario estadounidense.





Al inicio de la mañana, en un mensaje en la red social Twitter, Trump había atribuido la matanza a un disturbio mental y la falta de vigilancia.

Your browser does not support the video element.





"Tantos signos de que el tirador de Florida era un perturbado mental, expulsado incluso de la escuela por su mala y errática conducta", escribió el mandatario.





De acuerdo con Trump, "los vecinos y los compañeros de clase sabían que era un gran problema. Hay que informar de esos casos a las autoridades siempre, ¡una y otra vez!".

Your browser does not support the video element.





La policía arrestó a un joven de 19 años que identificó como Nikolas Cruz, un exalumno de la escuela donde ocurrió la matanza y de donde habría sido expulsado por problemas de disciplina.





En redes sociales, Cruz mostraba una obsesión con armas de fuego y cuchillos.