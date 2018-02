Mitos sobre el eclipse: lo que tenés que saber

Cada vez que hay un eclipse surgen dudas y diferentes versiones en torno a si afectan o no a la vista si se miran sin protección.

Esta es la verdad:



LOS CUIDADOS DE LA VISTA

Es totalmente cierto que un eclipse solar puede afectar a la vista si se miran de manera directa. Los médicos afirman que de no protegerse los ojos, se podrían quemar las retinas. Por eso es que siempre se recomienda utilizar cristales de soldador del número 14, así como colocar filtros a los binoculares o telescopios.

¿Qué pasa con la vista? Puede generar retinopatía solar y ocurre cuando la luz brillante del sol inunda la retina en la parte trasera del globo ocular. La retina alberga a la células que detectan la luz haciendo que la visión sea posible.

Cuando es sobre estimulada por la luz solar, libera una gran cantidad de químico de comunicación que dañan a la retina. Este daño es a menudo indoloro, así que las personas no se percatan de lo que está sucediendo con su visión.

La retinopatía solar puede ser causada por mirar al sol (sin importar de su fase) pero pocas personas puede soportar ver directamente a nuestra estrella más cercana por mucho tiempo si sentir dolor.

El Eclipse Solar es un fenómeno astronómico que siempre genera atención porque puede dejar a oscuras a cientas de ciudades al mismo tiempo.



MUJERES EMBARAZADAS, ¿LAS AFECTA?

Otro de los mitos que se generan con las llegadas de los eclipses es saber si afectan o no a las mujeres que están esperando bebés. Algunos aseguran también que exponerse a este fenómeno natural puede generar aspectos positivos en la salud de algunas personas.

Pero a la ahora de la verdad todo esto queda sin comprobación científica. Según investigaciones del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que es posible que puedan existir algunos cambios en la naturaleza pero que son “mínimos”. Sin embargo, la astrología dará otras versiones.

La cultura popular recomienda que las embarazadas se pongan un listón rojo porque si no los bebés van a nacer con labio leporino. Algunos creen, otros no tanto pero por las dudas... lo hacen. Pero no hay pruebas reales de que eso ocurra.



EL MITO DE LAS GUERRAS

Ya en épocas de las civilizaciones prehispánicas se pensaba que cuando ocurría uno de estos fenómenos significaba que iba a ver una guerra entonces se preparaban porque "algo malo iba a ocurrir". Lo afirman desde la UNAM.



LA FLOR MÁS BELLA... LOS ANIMALES, CONFUNDIDOS

Más mitos, en este caso de Italia, asegura que creen que es un momento óptimo para plantar flores porque van a ser más bonitas”.

Desde la astronomía se dice que entre los pocos cambios que pueden ocurrir en la naturaleza se encuentra el que los animales intenten dormir más temprano al confundir el eclipse con la noche, y que por otro lado, también pueda modificarse la gravedad.

Gloria Delgado, de UNAM, asegura: “Pensemos que tenemos a la Tierra, la Luna y el Sol que están del mismo lado jalando de nosotros, eso cambia un poco la fuerza de la gravedad. La gente piensa que ya vamos a pesar unos kilos menos, pero si uno hace bien el cálculo son unos gramos, pero son mínimos y nada extraño”.



El Sistema Solar se formó hace cuatro mil 600 millones de años cuando aún no existían los seres humanos pero sí los eclipses. Es por eso que en UNAM consideran que “es muy raro que algo que ocurre de forma natural desde hace mucho tiempo tenga un poder sobre nosotros”.



IMPORTANTE NO OLVIDAR

La recomendación de jamás mirar directamente el Sol, ni por un segundo, ya que podrías dañar tu vista para siempre. Es esencial tener anteojos. De esa manera, cuidas tus retinas.