Eclipse solar y los astros: ¿cómo afectará a los signos del horóscopo?

Jueves 15 de febrero, día de muchos cambios debido al eclipse solar. Dicen los especialistas que habrá muchos cambios. Claro está, y como suele suceder... para algunos signos será bueno... pero para otros no tanto.

En este día, la Luna dominará el curso de tus actividades, ¿cómo? Enterate:

Aries, Leo o Sagitario: la Luna les tendrá preparada una verdadera sorpresa que cambiará tus planes del día. Es posible que tengas encuentros inesperados o escuches confesiones que hace mucho querías conocer. Te convertirás en un diario, porque te contarán uno que otro secreto.

Tauro, Virgo o Capricornio: si sos de esas personas que tienen pereza o flojera, hoy cambiarás el chip. Tendrás una dosis extra de optimismo y energía para que te vaya de maravilla en tu trabajo o estudios. Es un buen día para idear un proyecto.

Acuario, Géminis o Libra: te dejarás de las aventuras momentáneas o de aquellos “juegos” que no te suman nada. Hoy es el día para poner tus reglas, y si a la otra persona no le parece, es mejor dar un paso al costado. Aprovecha esta fecha para arreglar problemas con amigos y familiares.

Cáncer, Escorpio y Piscis: son los signos que reciben directamente la energía de la Luna. Hay tres palabras que tienes que tener en cuesta: solucionar, perdonar y reiniciar. Deja de pensar en tu pasado, lo negativo que no te sumó nada. No te aferres a personas y situaciones que no te hacen bien. Ya es hora de que inicies desde cero.