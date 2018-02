Violento tiroteo en Córdoba: un policía y dos delincuentes muertos

Un policía y dos delincuentes murieron esta madrugada como consecuencia de un violento tiroteo registrado tras un golpe comando dentro de un edificio del barrio Nueva Córdoba, del que se robaron más de tres millones de pesos.

Además, como consecuencia del enfrentamiento, otros tres uniformados resultaron heridos, aunque los médicos que los asistieron destacaron que sus vidas no corrían peligro.

El sangriento episodio se produjo durante las primeras horas del viernes en un edificio residencial ubicado en la calle Rondeau 84, donde un grupo de delincuentes realizó un golpe comando a un departamento en el séptimo piso de la vivienda.

Your browser does not support the video element.

Fuentes policiales informaron que el asalto fue perpetrado por un grupo de entre seis y siete delincuentes que encerraron al dueño del departamento en el baño para robarle.

Al salir del edificio, fueron sorprendidos por efectivos policiales, por lo que se originó un intenso tiroteo en la vía pública que terminó con un uniformado y dos ladrones muertos.

Según indicó Cadena 3, el efectivo policial, que pertenecía a la SEOM (Sección Especial Operaciones Motorizadas), falleció al recibir un disparo en la cabeza a manos de los criminales en el ingreso al complejo de departamentos, en la vía pública.

Por su parte, los dos delincuentes murieron a pocos metros del lugar tras intentar escapar de las fuerzas policiales.

El fiscal Rubén Caro confirmó a ese medio el trágico hecho e indicó que se trataría de "un grupo de entre seis y siete delincuentes fuertemente armados".

Además, Caro indicó que los delincuentes eran mayores, organizados y tenían antecedentes.

En el lugar se secuestraron una ametralladora, un bolso con más de 20 cargadores para armas de alto calibre y dos vehículos en los que se conducían.

Las primeras informaciones aseguran que un vecino de la víctima del atraco logró dar aviso a la Policía.

Los voceros policiales consultados señalaron que el monto del botín ascendería a 3 millones de pesos, los cuales habrían sido sustraídos.

Además, informó que la víctima del robo, quien se había encerrado en el baño de su departamento, debió ser hospitalizado con un balazo en una pierna.

Otros tres policías que participaron de la balacera también debieron ser trasladados al Hospital de Urgencias con heridas de bala.

"Aún estamos trabajando en el lugar del hecho. En las próximas horas habrá más precisiones", adelantó el fiscal.

En cuanto al estado de salud de los tres policías heridos, uno de ellos identificado como Alexis Aguilar recibió un impacto de bala en su pie derecho, pero se encuentra fuera de peligro asistido en la guardia del Hospital de Urgencias.

Por otra parte, el policía Fernando Oliva Castro, fue dado de alta tras ser asistido por un impacto de bala en la mano, sin mayores consecuencias.

En tanto que, recibió otros dos disparos que impactaron afortunadamente en su chaleco antibalas.

Por último Williams González, fue derivado al Policlínico con una herida en su pierna, y también se encuentra fuera de peligro.